Англія

В клубі задоволені роботою фахівця.

Боси Астон Вілли хочуть продовжити контракт з головним тренером Унаї Емері.

За інформацією The Athletic, іспанець задоволений своєю роботою в Бірмінгемі та має намір провести переговори влітку, щоб продовжити угоду. Власники "левів" бачать 52-річного Емері своєю версією сера Алекса Фергюсона.

Чинний контракт тренера з "вілланами" розрахований до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, прийшов до Вілли на початку листопада 2022 року. Вперше за 40 років команда претендує на потрапляння до ЛЧ та вийшла у півфінал Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Емері входить до шорт-листа Барселони та Мілана.