Італія

Функціонер привітав команду з чемпіонством.

Гендиректон Інтера Джузеппе Маротта прокоментував завоювання чемпіонства в Італії після перемоги над Міланом (2:1).

"Ми присвячуємо цей титул нашому президенту Стівену Чжану, який святкує на відстані та не може бути з нами. Варто віддати належне Сімоне Індзагі, який виявив себе не лише як чудовий тренер, а і як переможець. Він лідер цього колективу.

Я дякую всім, хто підтримував команду та клуб – усі ми зробили свій невеликий внесок у те, щоб команда на чолі з Сімоне змогла завоювати цей титул та здобути другу зірку.

Не забуватимемо, що цього сезону в клуб прийшли 12 нових гравців. Також я вважаю, що важливо мати кістяк з італійських гравців, які знають, як грати в Італії, виступати у невеликих клубах та досягати таких результатів.

Ми поважаємо економічну та фінансову стійкість клубу, але я твердо впевнений у людських якостях гравців, тренерів та директорів. Якщо хтось таки піде, його завжди можна буде замінити, оцінивши не лише футбольні навички, а й трудову етику та почуття приналежності. Наша бізнес-модель була успішною в останні роки, і ми продовжуватимемо її реалізовувати", – сказав гендиректор Інтера в інтерв'ю DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.