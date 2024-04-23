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61-річний тренер каже, що готовий працювати в клубах, які ставитимуть перед ним справедливі цілі.

Жозе Моурінью аналізує безгольову нічию Арсеналу з Манчестер Сіті наприкінці березня як приклад того, як можна по-різному подавати футбол і стиль, в якому він грається.

Перш за все, Моурінью хоче сказати, що йому подобається Мікель Артета, з яким він познайомився, коли був асистентом тренера в Барселоні в 1996 році, а сам Артета був юнаком з академії. Дійсно, Моурінью досі називає Артету "хлопчиком". "Я радий, тому що мені подобається цей хлопчик, — каже Моурінью. "І я радий, що у нього все виходить. Але те, якою грою Арсенал здобув це очко, і те, як ЗМІ говорили про чарівну стратегію...".

Що він має на увазі? "У мої часи це не було чарівною стратегією, — каже він, — і я кілька разів вигравав у Манчестер Сіті. Але це не була дивовижна стратегія. Це була оборонна гра. Паркування автобусу. Паркування двоповерхового автобусу. Це була інша перспектива".

Це Моурінью у 61 рік — він все ще сповнений життя і не бажає забувати нічого з того, що про нього коли-небудь говорили. Поза роботою Жозе завжди відрізнявся від Жозе, який працює. Набагато менш стресовий, переповнений ідеями і дивиться багато футболу по телевізору. Його думка про Артету вписується в ширшу тезу, яка прийшла йому в голову за останні 12 місяців: незабаром провідний тренер, в спробі відігратися, замінить свого голкіпера на 11-го польового гравця. Закони гри зобов'яжуть гравця, який вийде на заміну, носити футболку голкіпера — рукавички не обов'язкові — але він гратиме як додатковий польовий гравець, який сприятиме атаці.

Чи зробив би це сам Моурінью? "Мати там додаткового гравця... коли опонент дуже низько в блоці і залишилося 10 хвилин? Давайте спробуємо — так!".

Але ми забігаємо наперед. У січні Моурінью був звільнений зі своєї десятої клубної роботи. За два роки він вивів Рому до двох фіналів турнірів УЄФА, перший з яких приніс клубу перший в історії європейський трофей у травні 2022 року. Він розмовляє зі мною з Лісабона, де має будинок за 20 хвилин від стадіону Ештадіу да Луш — Бенфіка була його першою роботою в якості менеджера 24 роки тому. Його лондонський будинок знаходиться так близько до Стемфорд Брідж, що він чує не лише вигуки на голи, а й будь-яку іншу реакцію — від аплодисментів при промахах до аплодисментів при замінах. Він хотів би дивитися деякі ігри особисто, але, на жаль, це викликає занадто багато галасу.

Через тридцять років після того, як він вперше прийшов до Порту в якості тренера під керівництвом покійного сера Боббі Робсона, він ніколи не відчував себе більш готовим до наступної роботи. Він любить свою професію і зважує свої можливості в умовах, які, як очікується, стануть ще одним літом змін для багатьох клубів. Він розчарований тим, як його сприймають. Коли я запитую його, чи не бояться клуби призначити його, він починає перераховувати деяких зі своїх колишніх керівників: Пітер Кеньйон, Массімо Моратті, Флорентіно Перес, а також колишній президент Порту Хорхе Нуно Пінту да Коста. "Шкода, — каже він, — що вони [будь-який потенційний новий роботодавець] не можуть з ними поговорити".

Сам Моурінью каже, що просто хоче бути головним тренером у структурі, яка його підтримує — і він вірить, що це буде ще довга кар'єра. "Це не так, що мені 61 рік і я хочу зупинитися в 65, — каже він. "Зовсім ні. Попереду ще довга кар'єра". Але перш за все, він готовий повернутися на 20 років назад, до днів і тижнів, які змінили його життя.

Молодий підривник

"За свою кар'єру у мене було багато дивних святкувань, але це, мабуть, те, яке змінило напрямок моєї кар'єри". Моурінью говорить про спринтерський забіг вздовж бокової лінії на Олд Траффорд, щоб відсвяткувати пізній гол півзахисника Коштіньї, який вивів його команду Порту у фінал Ліги чемпіонів. Це було 9 березня 2004 року, і маловідомий тренер, який очолював португальську команду, вибив Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона. Моурінью вже був володарем Кубка УЄФА і був на шляху до другого португальського титулу. Але цієї ночі все було інакше.

"Днями я зіткнувся на вулиці з одним хлопцем, який запитав: "Коли у нас в Португалії знову буде так само?". Я сказав йому, що ми можемо виграти Євро за пару місяців, тому що у нас неймовірна національна збірна — найкраща в історії. Але з клубом, який знову виграє Лігу чемпіонів у Португалії? Подивимося, чи зможемо ми це зробити в наступні 20 років".

Він називає "галактикос" найкращою командою Реала тієї епохи. На початку свого переможного шляху Порту зіграв з ними внічию на Бернабеу на груповому етапі. Завжди прагнучи спростувати будь-який можливий ревізіонізм, він вказує на те, що Ліон, якого Порту вибив після Юнайтед, був тоді серійним чемпіоном Франції. А суперник Порту у півфіналі, Депортіво Ла-Корунья, чотирма роками раніше був чемпіоном Іспанії. У фінальному матчі проти Монако Моурінью зібрав дев'ять португальських гравців, включно з натуралізованим Деко, більшість з яких грали у своєму першому сезоні в Лізі чемпіонів.

"Після Кубка УЄФА [перемоги в 2003 році] мною почали цікавитися деякі іноземні клуби, але не великі і не з Прем'єр-ліги, — розповідає він. У той час ти думаєш: "Мені тут подобається. У мене хороша команда, чудовий президент, чудова структура. Я збираюся знову виграти чемпіонат Португалії. Давайте насолоджуватися Лігою чемпіонів і подивимося, куди це призведе". У мене було відчуття, що я можу покинути Португалію, коли захочу, але [тоді] не в один з великих клубів. Чесно кажучи, ситуація змінилася після того, як я пройшов "бігову доріжку" в Манчестер Юнайтед".

І справді, літо 2004 року змінило все. Моурінью приєднався до Челсі, через рік після того, як Роман Абрамович придбав клуб. Того ж літа до Ліверпуля прийшов Рафаель Бенітес, колега-менеджер, до якого Моурінью згодом відчує глибоку і віддану ворожнечу. Хоча цього разу він використовує досягнення Бенітеса, щоб підкреслити свою точку зору.

"Бенітес виграв чемпіонат Іспанії з Валенсією [двічі] і Кубок УЄФА. А я виграв чемпіонат Португалії [двічі], Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів. Тож для того, щоб приїхати до Англії, було недостатньо просто зробити щось хороше в меншій лізі. Потрібно було зробити щось дійсно велике, щоб відчинити ці двері".

Машина для перемоги

Наважуся припустити, що багато хороших менеджерів зазнали невдачі в Челсі. Чому не Моурінью?

Він каже, що вже відчував англійський футбол, головним чином, завдяки тривалій співпраці з Робсоном — "Англія завжди була присутня в його повсякденному житті". Моурінью каже, що швидко зрозумів менталітет англійської гри, а також знав, що у нього є секретна зброя. Його тренувальний режим — модель періодизації — був тоді революційним. Все було тактично сфокусовано, робилося з м'ячем і строго по годинах. "Я знав, що з методичної точки зору можу одразу досягти успіху, тому що мій спосіб тренувань був досить далеким від традиційного, — каже він. "Тоді я не припустився принципових помилок".

Він вказує на свій "трикутник довіри" з Кеньйоном та Абрамовичем. "Я був дуже впевнений у тому, що Челсі вже мав. Я був дуже, дуже впевнений у тому, що, на мою думку, ми повинні зробити цей крок". Він згадує прихід Френка Лемпарда, Джо Коула та Петра Чеха до нього, а також прогрес Джона Террі. Потім, що клуб довірив йому підписати Дідьє Дрогба, Рікарду Карвалью та Паулу Феррейру.

"Це була команда, сповнена агресії та сили на всіх рівнях, — каже він. "Потім вона просто йшла і йшла... трохи всупереч обставинам. Скептики казали: "На Різдво Челсі піде на спад". Потім був Великдень. Потім це було в останніх двох-трьох матчах. Але в останніх двох-трьох іграх ми вже святкували".

Ці п'ять трофеїв лише за три повних сезони в Челсі зробили Моурінью найзатребуванішим менеджером у світі. В Інтері — два чемпіонські титули та перемога в Лізі чемпіонів 2010 року. Потім у Реалі — епічна битва з Барселоною Пепа Гвардіоли, Кубок Іспанії, чемпіонство у Лізі 2012 року, а також початок перелому в історії клубу, який за попередніх менеджерів виступав у Лізі чемпіонів посередньо. Шість років вони були командою 1/8 фіналу, за Моурінью стали півфіналістами, а потім знову переможцями в сезоні після його відходу.

Незважаючи на те, що чекало на нього після його першого періоду в Челсі, в Моурінью можна помітити певну сентиментальність, коли він розмірковує про ту епоху 2004-2007 років. Клуб, об'єднаний навколо свого менеджера. Команда, побудована на бездоганно міцній оборонній базі. Коли ми обговорюємо це, а також те, що може сприйматися як різні підходи до футболу у 2000-х роках і до сьогодні, це задає йому новий напрямок. Він каже, що захисний інстинкт у провідних тренерів не зник. Він просто краще замаскований.

Новий захист

"Подивіться на Манчестер Сіті, на Арсенал — лише два приклади. Скільки у них центральних захисників у команді? Іноді шість. Це принципово. Тоді вони грають на інших позиціях. Вони мають правого захисника, лівого захисника, вони грають у півзахисті. Але вони грають з п'ятьма-шістьма центральними захисниками на полі. Чому? Якби я був журналістом, я б запитав у менеджера".

На щастя для мене, Моурінью готовий відповісти від їхнього імені. "Вони відчувають потребу в захисній стабільності та оборонній компактності", — каже він. Моурінью каже, що Артета використовує Якуба Ківіора як лівого захисника, тому що його фізичні дані допомагають вигравати верхові дуелі та боротися на стандартних положеннях. Те ж саме в Сіті з Мануелем Аканжі на позиції захисника або Джоном Стоунзом, який грає подвійну роль у півзахисті. Йошко Гвардіол — центральний захисник, який грає на позиції лівого захисника.

"Погляньте на це, подумайте, скільки років Ман Сіті не вигравав Лігу чемпіонів... І я відразу ж йду в одному напрямку — дивлюся на фізичну підготовку". За його словами, все це все ще має значення, і клуби постійно змінюють свій стиль. Його особливо зацікавив перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен та Барселоною.

"Багато довгих передач від [Марка] Тер Штегена до [Роберта] Левандовські в розпасовці. Париж намагається пресингувати вище; Тер Штеген на Левандовські; Левандовські приймає на груди, контролює і грає з цієї позиції. Я виграв фінал Ліги Європи завдяки [довгим передачам] Серхіо Ромеро на Маруана Феллаїні. Аякс пресингував — але пресингував кисень, бо м'яча там не було. М'яч на груди Феллаїні. Грай звідти. Два-нуль. Привезіть кубок додому. Три титули. Катастрофа сезону".

Повернення до Англії

Він, звісно, має на увазі те, як зображені його роки на Олд Траффорд, з літа 2016-го по грудень 2018-го. Він повернувся після другого періоду в Челсі, який приніс йому ще один титул чемпіона Прем'єр-ліги, а потім крах у наступному сезоні 2015-2016 років. В Юнайтед історія виявилася прихильнішою до нього. Після його звільнення і Оле Гуннар Сульшер, і Ральф Рангнік, який виконував його обов'язки, і тепер Ерік тен Гаг не змогли розвернути корабель — чи то пак, покращити друге місце у сезоні 2017-2018 років.

"Мої стосунки з [колишнім генеральним директором] Едом Вудвордом були хорошими. Хороші з особистої точки зору. Навіть зараз ми надсилаємо SMS. Але з професійної точки зору вони були не найкращими. Я той, хто я є. Я футбольна людина. Ед походить з іншого середовища, і того, що мав Тен Гаг під час своєї кар'єри в Манчестер Юнайтед, у мене не було. У мене не було такого рівня підтримки. У мене не було такого рівня довіри. Тож я поїхав сумний, бо відчував, що перебуваю на початку процесу. У деякі моменти я відчував, що якби вони довіряли мені і вірили в мій досвід, все могло б бути інакше. У команді все ще є кілька гравців, яких я не хотів брати п'ять чи шість років тому. Я думаю, що вони представляють трохи те, що я вважаю не найкращим професійним профілем для клубу певного масштабу. Але я робив там свою роботу. Час завжди показує правду. Я хотів би, щоб Манчестер Юнайтед досяг успіху".

Щодо долі свого колись зіркового гравця Поля Погба, дискваліфікованого минулого місяця на чотири роки після провалу тесту на допінг, Моурінью каже, що не відчуває жодного задоволення від цього. "Єдине, що я скажу, це те, що це трапляється майже з усіма в певні моменти вашої кар'єри: ви трохи втрачаєте відчуття того, хто ви є і ким ви повинні бути. Наступного сезону після того, як Франція виграла чемпіонат світу [2018], я думаю, Поль повернувся іншим. Чемпіонат світу переніс його у вимір, де футбол не був для нього найважливішою річчю. Поділяючи філософію кожного; кожен має однаковий рівень відповідальності".

За словами Моурінью, зараз між ними немає ніяких неприязних почуттів. Вони бачилися перед матчем між Ювентусом і Ромою. "Я зовсім не насолоджуюся ситуацією, в якій опинився Поль", — каже Моурінью. П'ять років тому їхні стосунки здавалися визначальними у команді. Кожного разу, коли Погба чи Моурінью конфліктували або гравець залишався поза грою, це викликало хвилі.

"Коли тебе підтримує влада, ієрархія, повідомлення, яке проходить через тебе, є дуже позитивним у групі, — каже Моурінью. "Коли тебе не підтримують... тому що гравець важливіший або те, що гравець представляє, важливіше — тоді ти опиняєшся в крихкій ситуації. Навіть якщо ви тренер з таким великим досвідом, як у моєму випадку".

Упередження

Він починає дивуватися, що розмови про Лігу чемпіонів з Порту 20 років тому сприймаються більше як тягар. Він каже, що люди забувають, що він дійшов до двох фіналів з Ромою, до Ліги конференцій, а минулого року — до Ліги Європи. "Я єдиний європейський тренер, який зіграв у двох фіналах за останні два роки, — каже він. "Що ж до мого сьогодення. Я не винен, що 20 років тому виграв Лігу чемпіонів. Але якщо ви звернетесь до 90 відсотків тренерів і запитаєте їх: "Чи хотіли б ви зіграти у двох фіналах єврокубків за два роки поспіль?", то більшість з них скажуть "Так".

Що стосується Юнайтед, він зазначає, що у нього найкращий трофейний показник після сера Алекса Фергюсона. Його час у Тоттенгемі, за його словами, пройшов під впливом Covid, хоча він і дійшов до фіналу, але був звільнений за тиждень до цього. Рома була клубом, який, за його словами, "не вигравав нічого". Під керівництвом його наступника Даніеле Де Россі вони ще можуть дійти до третього поспіль європейського фіналу. Моурінью каже, що він не має жодних упереджень щодо того, куди він піде далі. А також, що упередження, що він має бути в клубі, який претендує на трофеї — або "створений, щоб вигравати їх", як він каже, — не є точним.

"Не те, щоб я боявся роботи [з клубами], які не "створені для перемог". Коли деякі [менеджери] досягають певного рівня, можливо, вони кажуть: "Я буду працювати лише з тими, хто створений для перемоги". Моя робота полягає в тому, щоб спробувати перетворити клуби на такі, що "створені для перемоги", або досягти певних цілей". Ми обговорюємо можливості, і саме тут я задаюся питанням, чи не бояться клуби самого розміру репутації Жозе. Чи може це їх відлякати?

І тут Моурінью згадує про відомих президентів клубів та одного з керівників, під керівництвом якого він працював. Ніби кажучи — вони могли працювати зі мною, то чому не можуть працювати інші? "Посада моєї мрії — тому що іноді є посада, а є посадовий опис — це "головний тренер", — каже він. "Це моя мрія. Бути тренером. Бути людиною, яка працює з командою, зосереджується на розвитку гравців, підготовці матчів.

"На щастя, в моїй кар'єрі це було. На жаль, у мене були й інші ситуації, коли мені доводилося бути чимось набагато більшим. Коли ти набагато більше, ніж це, ти не такий хороший тренер, яким можеш бути. Клуб ставить тебе в таке становище, в якому я не хочу бути. Як ви думаєте, після фіналу Ліги Європи, який ми програли, за тих обставин, що ми програли, я був щасливий від усіх тих емоцій, які я відчував? Думаєте, я був щасливий бути обличчям клубу, який пішов на прес-конференцію, щоб розповісти про ці події? Ні, мені було неприємно йти.

"Якщо люди бояться чогось [про Моурінью], не бійтеся. Дайте мені професійну структуру, де я буду тільки головним тренером, тому що це те, що я вмію. Люди кажуть, що я добре вмію спілкуватися. Багато-багато разів ви говорите неправильні речі. Особливо, коли спілкуєшся три-чотири рази на тиждень. Структура клубу штовхає мене в неправильному напрямку".

Майбутнє

Це перша ознака того, що він шкодує про скоєне, але він швидко проходить через це. У Ромі його друзі, сім'я і навіть агент казали йому піти після фіналу Ліги Європи минулого року. Але він каже, що відчував "емоційний" потяг до клубу. За його словами, він відмовився від запрошення до збірної Португалії, а також від вигідної пропозиції з Саудівської Аравії з тих же причин. У минулому він завжди швидко рухався далі, коли з'являлася краща пропозиція. За кілька днів до свого 39-го дня народження у 2002 році він покинув свій другий клуб, "Уніао де Лейрія", в середині сезону, щоб приєднатися до Порту. "Я був дуже прагматичною людиною". Цього разу він залишився.

"Що дійсно може мати значення, так це те, наскільки я потрібен клубу, — каже він. "Наскільки клубу потрібна людина і тренер мого профілю. І наскільки сильно я відчував би співпереживання, емпатію зі структурою".

Минулі зв'язки з Юнайтед, швидше за все, виключили б його з кандидатів на пост менеджера Ліверпуля, і Моурінью зазначає, що в нинішньому шорт-листі немає його імені. Навіть якщо так, я припускаю, було б важко уявити його на чолі Вест Гема або Брайтона. Згадка про два конкретні клуби означає, що він спочатку повинен обмовитися, вказавши, що в обох клубах є менеджери. Але те, що слідує далі, є повчальним.

"Єдине, чого я хочу, це щоб цілі та завдання були встановлені всіма чесно, — каже він. "Я не можу піти в клуб, де через мою історію метою є виграти титул. Ні. Єдине, чого я хочу, щоб це було чесно.

"Як ви думаєте, якби я працював у великому клубі Прем'єр-ліги, і ми були б шостими, сьомими, восьмими в таблиці, я все ще мав би роботу? Я хочу сказати, що люди [повинні] дивитися на мене так само, як вони дивляться на інших. Для мене важливо, щоб у клубу були цілі, і щоб я міг сказати, що готовий за них боротися. Я не хочу сказати "реалістичні", але [принаймні] напівреалістичні. Тому що, коли я прийшов у Рому, ніхто не мріяв про фінал єврокубків, а ми це зробили. Неможливо, щоб я прийшов у клуб, який майже вилетів, і мав на меті виграти Лігу чемпіонів. Це добре, але це несправедливо".

Все це звучить так, ніби він може просто прийняти клуб на кшталт Вест Гема або Брайтона, якщо пропозиція буде правильною. Він, безумовно, готовий робити речі по-іншому. Наша дискусія повертається до питання про команду, яка домінує у володінні м'ячем, гонитві за голом, грі з одинадцятьма польовими гравцями. Моурінью непохитний, що це станеться.

"Навіщо грати з воротарем, навіть якщо він добре грає ногами, майже в півзахисті, якщо ви можете зробити це з відповідним гравцем? Я бачу, що ця заміна відбудеться". Він робить паузу. "І тренер, який це зробить, буде вважатися генієм".

За матеріалом The Telegraph