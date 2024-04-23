Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Таку ініціативу запропонували тренери збірних.

УЄФА змінить регламент Євро-2024, дозволивши тренерам збірних включати у заявку 26 футболістів, а не 23.

На початку квітня за розширення заявки на Євро-2024 виступили всі тренери збірних. Вони закликали повернутись до регламенту Євро-2020 і дозволити включати у заявки 26 футболістів. Така ж кількість футболістів була у заявках команд і на ЧС-2022 в Катарі. УЄФА дозволив збільшити заявки, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, Євро-2024 в Україні покажуть MEGOGO і "Суспільне".