Іспанія

Бразилець вважає, що головна ціль команди — перемога в ЛЧ.

Форвард Реала Вінісіус Жуніор прокоментував форму команди на фінальному відрізку сезону.

"Мне дуже приємна увага, яку мені дарують уболівальники, і зараз ми переживаємо найкращий момент сезону, попереду важливі матчі. Тому викладатися на повну – це найкраще, що я можу запропонувати вболівальникам.

У нас щойно був дуже хороший і важливий для нас тиждень, але тепер ми повинні продовжувати вести Реал до вершини, а саме до перемоги у Лізі чемпіонів", — сказав бразилець.

Наразі Реал лідирує у іспанській Ла Лізі, випереджаючи найближчого конкурента Барселону на 11 пунктів. Також "вершкові" вийшли у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграють з мюнхенською Баварією.

Раніше Карло Анчелотті анонсував можливе повернення основного воротаря Реала Тібо Куртуа після травми.