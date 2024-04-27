Завершився другий поєдинок 34 туру чемпіонату Італії.
Лечче - Монца, Getty Images
27 квітня 2024, 18:02
У рамках тридцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Лечче приймав Монцу на Стадіо Віа дель маре.
Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. Друга половина поєдинку могла закінчитися так само, проте у компенсований час Крстович вивів Лечче вперед, після чого Пессіна реалізував пенальті, відновивши паритет. Забити більше команди не встигли, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Лечче — Монца 1:1
Голи: Крстович, 90+2 — Пессіна, 90+6 (пен.)
Лечче: Фальконе — Жандре (Венуті, 82), Понграчич, Баскіротто, Галло — Уден (П'єротті, 82), Блен, Рафья (Гонсалес, 61), Доргу (Альмквіст, 68) — Крстович, Пікколі (Сансоне, 60)
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі, Іццо (Д'Амброзіо, 81), Марі, Кірьякопулос — Акпа-Акпро (Гальярдіні, 69), Бондо — Карбоні (Кольпані, 59), Пессіна, Дзербін (Мальдіні, 68) — Коломбо (Джурич, 58)
Попередження: Уден, Крстович — Коломбо, Іццо, Гальярдіні