Іспанія

Французький захисник може перебратися до АПЛ.

Захисник Барселони Жюль Кунде може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного француза зацікавлена Астон Вілла, яка б хотіла підписати його в літнє трансферне вікно.

Барселона у свою чергу задоволена виступами гравця, тож "левам" доведеться зробити солідну пропозицію, щоб трансфер відбувся.

Діючий контракт Кунде з Барселоною розрахований до літа 2027 року. У нинішньому сезоні Жюль провів 43 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Левандовські зрівнявся з Довбиком в Ла Лізі по системі гол+пас.