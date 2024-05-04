Італія

Завершився другий поєдинок 35 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Монца приймала Лаціо на Стадіо Бріантео.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Іммобіле. Зрівняти рахунок у матчі господарям поля вдалося лише у другій його половині — відзначився Джурич. Трохи пізніше Весіно вивів римлян вперед, але втримати перемогу вони так і не зуміли, оскільки Джурич забив ще раз, повторно відновивши паритет. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Монца — Лаціо 2:2

Голи: Джурич, 75, 90+2 — Іммобіле, 11, Весіно, 83

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Донаті, 71), Іццо, Марі, Кірьякопулос (Мота, 71) — Пессіна, Бондо — Кольпані, В. Карбоні (Акпа-Акпро, 71), Дзербін (Кальдірола, 78) — Джурич

Лаціо: Мандас — Патрік, Романьйолі, Хісай — Марушич, Гендузі, Камада (Весіно, 64), Дзакканьї (Казале, 32) — Ф. Андерсон (Педро, 82), Л. Альберто (Катальді, 64) — Іммобіле (Кастельянос, 64)

Попередження: Донаті — Дзакканьї, Казале, Камада, Романьйолі, Патрік, Весіно, Катальді