Завершилися матчі в Серії А.
Верона - Фіорентина, Getty Images
05 травня 2024, 17:57
Верона вдома перемогла Фіорентину. На голи Дарко Лазовича та Тіджані Носліна відповів Гаетано Кастровіллі.
Верона — Фіорентина 2:1
Голи: Лазович, 13, пенальті, Нослін, 59 — Кастровіллі, 42
Верона: Монтіпо — Сантонз, Маньяні (Сілва, 85), Коппола, Вінагре (Чачуа, 62) — Сердар, Дуда — Нослін, Фолоруншо (Давидович, 85), Лазович (Суслов, 74) — Бонаццолі (Швідерські, 46)
Фіорентина: Крістенсен — Фараоні (Белотті, 84), Міленкович, Раньєрі, Парізі — Лопез (Мандрагора, 70), Данкан (Бонавентура, 62) — Іконе (Бельтран, 69), Барак, Кастровіллі (Куаме, 63) — Нзола
Попередження: Коппола, Фолоруншо — Мандрагора
Емполі та Фрозіноне зіграли у нульову нічию. У першому таймі через офсайд відмінили гол Еммануеля Г'ясі.
Емполі — Фрозіноне 0:0
Емполі: Капріле — Берешинські, Ісмаїлі, Луперто — Г'ясі, Марін, Грассі (Малех, 55), Пеццелла (Какаче, 84) — Фацціні (Журковські, 71), Камб'ягі (Канчелльєрі, 71) — Н'янг (Капуто, 55)
Фрозіноне: Черофоліні — Лірола, Романьйолі (Боніфаці, 73), Околі — Дзортеа, Барренчеа, Маццітеллі, Валері — Брешіаніні (Джеллі, 85) — Суле (Ібрагімович, 90), Шеддіра (Чуні, 73)
Попередження: Малех, Журковські — Околі, Валері, Барренчеа