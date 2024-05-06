Італія

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі прокоментував нічию з Ювентусом (1:1) в Серії А.

Центральний матч тура в Серії А завершився за рівного рахунку (1:1). Після гри наставник "вовків" Даніеле Де Россі заявив, що нічия — хороший результат для його команди.

"Ми провели чудову гру. Я можу тільки пишатися, радіти. Нічиї не роблять нас щасливими, але у хлопців є настрій, бажання йти до мети, і це мене тішить. Є чотири, п'ять гравців, які зіграли десять тисяч хвилин з моменту приїзду. Вони сильні, дуже сильні.

Ми хотіли виграти, але погано розподілили сили. Ми повинні вміти докладати зусиль, зберігаючи при цьому ясність розуму. У нас є невелика вада: коли ми втрачаємо можливість забити, ми лякаємося. Коли пропущено гол або втрачено шанс, нічого не змінюється, суперник залишається тим самим".

Про боротьбу за Лігу чемпіонів

"Ми маємо їхати до Бергамо, щоб перемогти. Перенесений матч Аталанта проти Фіорентини зіграє пізніше. Ми не можемо дозволити собі залежати від цього результату. Звичайно, це все заважає, але що сталося, те сталося", — сказав Де Россі.