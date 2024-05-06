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Аргентинець висловився про капітана збірної.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував гру з Ліонелем Мессі в національній команді.

"Я його друг та товариш. Ми говоримо про гравця, котрий вписав своє ім'я в історію футболу. Навіть на тренуваннях здається, що він займається зовсім іншим видом спорту.

Він вигадує речі, яких ти ніколи не бачив. Він справжній звір під час змагань, він ніколи не хоче програвати", — сказав Мартінес.

Нагадаємо, Ліонель Мессі встановив два рекорди в МЛС у переможному матчі з Нью-Йорк Ред Буллз (6:2).