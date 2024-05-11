Італія

Завершився другий поєдинок 36 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Наполі приймав Болонью на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Гості досить швидко забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі. Політано мав можливість скоротити відставання своєї команди, але не переграв Равалью з 11-метрової позначки. Протягом другої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Тіаго Мотти.

Наполі — Болонья 0:2

Голи: Ндоє, 9, Пош, 12

На 21-й хвилині Політано не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Ж. Жезус, Олівера (Маццоккі, 81) — Замбо-Ангісса (Траоре, 81), Лоботка, Каюсте (Распадорі, 73) — Політано (Нгонге, 61), Осімген, Кварацхелія (Сімеоне, 82)

Болонья: Равалья — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер (Ель-Аззузі, 83), Ндоє (Салемакерс, 56), Ебішер — Урбанські (Фаббіан, 73), Одгор (Орсоліні, 56), Зіркзе (Кастро, 73)

Попередження: Кварацхелія, Каюсте — Лукумі

Зазначимо, що Наполі вперше з 2010 року двічі пропустив у перші 15 хвилин матчу Серії А.