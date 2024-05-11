Завершився другий поєдинок 36 туру чемпіонату Італії.
Наполі - Болонья, Getty Images
11 травня 2024, 20:59
У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Наполі приймав Болонью на Стадіо Дієго Армандо Марадона.
Гості досить швидко забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі. Політано мав можливість скоротити відставання своєї команди, але не переграв Равалью з 11-метрової позначки. Протягом другої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами, тож фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Тіаго Мотти.
Наполі — Болонья 0:2
Голи: Ндоє, 9, Пош, 12
На 21-й хвилині Політано не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Ж. Жезус, Олівера (Маццоккі, 81) — Замбо-Ангісса (Траоре, 81), Лоботка, Каюсте (Распадорі, 73) — Політано (Нгонге, 61), Осімген, Кварацхелія (Сімеоне, 82)
Болонья: Равалья — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер (Ель-Аззузі, 83), Ндоє (Салемакерс, 56), Ебішер — Урбанські (Фаббіан, 73), Одгор (Орсоліні, 56), Зіркзе (Кастро, 73)
Попередження: Кварацхелія, Каюсте — Лукумі
Зазначимо, що Наполі вперше з 2010 року двічі пропустив у перші 15 хвилин матчу Серії А.