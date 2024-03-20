Італія

У клубі розглядають можливість купити захисника наступного літа.

Робін Госенс може відправитися у Болонью влітку - повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport.

У 2023 році Інтер продав Робіна до Уніона.

Втім, Болонья зацікавлена купити Госенса наступного літа, якщо вони забезпечать собі місце в Лізі чемпіонів. Технічний директор команди Джованні Сарторі свого часу запросив захисника до Аталанти ще в 2017 році і дуже хоче працювати з ним знову. Трансфер буде залежати від оренди Віктора Крістіансена у Лестер, у випадку його викупу англійським клубом може бути розглянутий даний варіант.

Цього сезону 29-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 1 асист.