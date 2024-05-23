Італія

Українець не залишився осторонь успіху колишньої команди.

Ексгравець Аталанти Руслан Маліновський привітав колишній клуб з тріумфом у Лізі Європи. Нагадаємо, у вирішальному матчі підопічні Гасперіні здолали непереможний Баєр (3:0).

"З найкращими побажаннями всім хлопцям, тренеру і всім жителям Бергамо", – написав Маліновський.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи