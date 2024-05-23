Італія 23 травня 2024, 13:50 Маліновський привітав Аталанту з перемогою в Лізі Європи: З найкращими побажаннями всім хлопцям Українець не залишився осторонь успіху колишньої команди. РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES 23 травня 2024, 13:50 Ексгравець Аталанти Руслан Маліновський привітав колишній клуб з тріумфом у Лізі Європи. Нагадаємо, у вирішальному матчі підопічні Гасперіні здолали непереможний Баєр (3:0). "З найкращими побажаннями всім хлопцям, тренеру і всім жителям Бергамо", – написав Маліновський. Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи Люди Руслан Маліновський Команди Аталанта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте