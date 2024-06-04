Італія

Українець може перейти в чемпіонат Італії.

Найближчим часом варто очікувати новин із Неаполя, де місцевий Наполі готується до оголошення досвідченого Антоніо Конте своїм новим головним тренером.

Італієць хоче одразу підписати до Наполі Ромелу Лукаку, з яким він працював в Інтері. Бельгієць — основний варіант на заміну Віктору Осімгену.

Альтернативним варіантом для Наполі є трансфер форварда Жирони Артема Довбика. Нагадаємо, українець став найкращим бомбардиром минулого сезону Ла Ліги, забивши 24 голи.

Додамо, що Довбик потрапив до команди року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.