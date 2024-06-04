Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник прокоментував гру проти збірної України (0:0).

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?

Коментар після гри дав захисник збірної Німеччини Йосуа Кімміх.

"Ми провели хороший матч. Не думаю, що українці скаржилися б, якби ми виграли 1:0 або 2:0.

Важко забити супернику, який так добре захищається.

У нас було багато дуже хороших шансів, а це важко зробити проти команди, яка грає 5-4-1", — наводить слова Кімміха Buli News.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.