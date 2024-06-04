Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець отримав 8,4 бала.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?

Портал Sofascore оцінив виступи гравців української команди. Зокрема, найкращим гравцем став Анатолій Трубін — він отримав 8,4 бала.

На рахунку голкіпера 5 сейвів, 1 перехоплений наввагу, 30 із 37 точних передач і 2 виграні повітряні дуелі.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.