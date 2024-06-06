Флоріан Вірц заявив, що зараз не час обговорювати його майбутнє.
ВІРЦ, GETTY IMAGES
06 червня 2024, 13:14
Півзахисник Баєра Флоріан Вірц не готовий міняти клубну прописку. Ба більше, говорити про ймовірне підвищення він не має наміру аж до завершення Євро-2024.
"Всі знають, що в мене контракт із Баєром. Нині не час говорити про майбутнє. Я чудово проводжу час у Леверкузені, почуваюся добре.
Прямо зараз я цілком і повністю зосереджений на чемпіонаті Європи. Все інше не має значення", — наводить слова Вірца Mundo Deportivo.
Нагадаємо, Вірц — найкращий молодий гравець Ліги Європи сезону-2023/24.