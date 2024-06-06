Німеччина

Флоріан Вірц заявив, що зараз не час обговорювати його майбутнє.

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц не готовий міняти клубну прописку. Ба більше, говорити про ймовірне підвищення він не має наміру аж до завершення Євро-2024.

"Всі знають, що в мене контракт із Баєром. Нині не час говорити про майбутнє. Я чудово проводжу час у Леверкузені, почуваюся добре.

Прямо зараз я цілком і повністю зосереджений на чемпіонаті Європи. Все інше не має значення", — наводить слова Вірца Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Вірц — найкращий молодий гравець Ліги Європи сезону-2023/24.