Італія

31-річний іспанець продовжить свою кар'єру у Катарі.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер півзахисника Луїса Альберто до катарського Аль-Духаїля.

Сума трансферу 31-річного іспанця не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, вона склала близько 10 мільйонів євро плюс бонуси.

Також говорилося, що контракт з Луїсом буде розрахований до літа 2027 року, а його зарплата становитиме 8 млн євро за сезон плюс бонуси.

Додамо, що 25% від суми трансферу отримає колишній клуб Альберто – Ліверпуль, з якого він перейшов до Лаціо влітку 2016 року.

Минулого сезону Альберто провів 44 матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав 10 асистів.