Італія

Ціна в розмірі 30 мільйонів фунтів, ймовірно, може стати проблемою в перемовинах.

Мілан зв'язався з Астон Віллою щодо можливого підписання правого захисника Метті Кеша.

Мілан давно цікавиться Кешем. Тим часом Вілла хоче отримати за свого гравця 30 мільйонів фунтів (35,6 мільйона євро).

Однак ця ціна, ймовірно, стане каменем спотикання для Мілана, який не схильний витрачати так багато на одного гравця. Перш ніж продовжити перемовини, Мілан зробить оцінку своїх гравців на цій позиції.

Як повідомляє The Athletic, Вілла планує продати декілька гравців до 30 червня, щоб вписатись у фінансовий фейр-плей. І продаж 26-річного Кеша, якому залишилося три роки до кінця контракту, розглядається як пріоритет.

Тим часом Кеш не поїхав на чемпіонат Європи в складі збірної Польщі через травму.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати форварда Астон Вілли Джона Дурана.