Северная Америка

МЛС може стати останнім викликом у кар'єрі легендарного аргентинця.

Правий вінгер збірної Аргентини та Інтер (Маямі) Ліонель Мессі висловився щодо можливості завершити свою кар'єру, передає портал ESPN.

В інтерв'ю 36-річний гравець розповів, яка команда, ймовірніше за все, буде останньою для нього в якості футболіста.

"Я не готовий залишити футбол, я граю все своє життя, насолоджуюсь тренуваннями та матчами. Страх того, що все закінчиться, завжди є. Я думаю, що Інтер (Маямі) буде моїм останнім клубом", — додав Мессі.

Раніше легендарний нападник поділився, чи братиме він участь у чемпіонаті світу-2026.

Цього року Ліонель відзначився 14 голами та 11 асистами в 15 матчах за Інтер у МЛС і Лізі чемпіонів КОНКАКАФ.