Італія

Колишній форвард "россонері" розповів про трансферні справи клубу.

Радник власника Мілана Златан Ібрагімович прокоментував контракти лідерів команди, а також розповів про роботу клуб на трансферному ринку.

"Меньян, Тео Ернандес та Леау залишаються. Вони одні з найсильніших гравців на своїх позиціях. Вони мають контракти, нам не потрібно їх продавати.

Ми маємо можливість залучити сильних гравців. Команда, яка взяла Скудетто, не була такою конкурентоспроможною, як сьогодні. Наразі ми вдосконалюємо її в деталях. Ми шукаємо нападаючого, це не секрет. Щодня ведеться скаутинг у всьому світі, тисячі дзвінків, де нам пропонують гравців.

Наступного року ми зіграємо у чотирьох турнірах, отже, розігруються чотири трофеї. Такий клуб як Мілан, повинен мати конкурентоспроможну команду.

Минулого року ми провели чудову трансферну кампанію, і команда має основу. Це трансферне вікно складатиметься з деталей, щоб покращити команду. Нам потрібна дев'ятка. Жиру був чудовим варіантом і це працювало. Зіркзее – сильний гравець з потенціалом. Чутки, які ходять, нерідко відповідають дійсності. Я не люблю порівнянь, але він дуже добре грає.

Новий контракт із Камардою? У цьому віці він талановитіший за мене. Але він ще молодий і ми не можемо покладати на нього всю відповідальність. Ми маємо захищати його, змусити його стати тим, ким він може стати. Він настільки голодний, що нам потрібно працювати крок за кроком, не рухаючись надто швидко. Він може стати одним із тих, хто потрапить до першої команди", — наводить слова Ібрагімовича сайт журналіста Джанлукі ді Марціо.

Раніше Ібрагімович поділився своїми думками щодо призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера "россонері".