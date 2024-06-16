Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На "Трьох левів" чекає важкий двобій.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав сильні сторони національної команди Сербії перед їхнім очним матчем в рамках 1-го туру Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я працюю на цій посаді вісім років та розумію ситуацію. Усі, хто обіймав цю посаду, випробували те саме.

Я просто намагаюся підготувати команду якнайкраще, і ми з нетерпінням чекаємо початку турніру.

Ви бачили, як Німеччина грала проти Шотландії, Іспанія – проти Хорватії. У цьому турнірі бере участь багато хороших команд. Ми маємо бути винятковими, щоб вийти з групи та отримати можливість пройти далі.

Я дуже схвильований: привести свою країну до великого турніру – це дивовижна честь, великий привілей", – сказав головний тренер збірної Англії під час суботньої пресконференції.

Матч між Сербією та Англією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.