Італія

Колишній тренер Роми очолив новачка Серії А.

Венеція офіційно повідомила про призначення на посаду головного тренера Еусебіо Ді Франческо.

Контракт із 54-річним італійським фахівцем розрахований на два роки — до літа 2026 року.

На посаді головного тренера Ді Франческо замінив Паоло Ванолі, який очолив Торіно.

Ді Франческо — колишній головний тренер Роми та Сассуоло, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів з римлянами у 2018 році.

Попереднім місцем роботи Ді Франческо був Фрозіноне, який він не зміг врятувати від вильоту із Серії А минулого сезону.