Колишній тренер Роми очолив новачка Серії А.
ЕУСЕБІО ДІ ФРАНЧЕСКО - GETTY IMAGES
27 червня 2024, 16:58
Венеція офіційно повідомила про призначення на посаду головного тренера Еусебіо Ді Франческо.
Контракт із 54-річним італійським фахівцем розрахований на два роки — до літа 2026 року.
На посаді головного тренера Ді Франческо замінив Паоло Ванолі, який очолив Торіно.
Ді Франческо — колишній головний тренер Роми та Сассуоло, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів з римлянами у 2018 році.
Попереднім місцем роботи Ді Франческо був Фрозіноне, який він не зміг врятувати від вильоту із Серії А минулого сезону.