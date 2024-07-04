30-річний поляк був вільним агентом.
Пйотр Зелінські, Getty Images
04 липня 2024, 00:15
Колишній захисник Наполі Пйотр Зелінські став гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода з 30-річним поляком розрахована до літа 2027 року.
При цьому він дістався "нерадзуррі" безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента після завершення контракту з Наполі цього літа.
Минулого сезону Зелінські провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.
Також Пйотр провів три матчі на Євро-2024 за збірну Польщі, в яких віддав один асист.