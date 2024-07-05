Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легенда іспанського футболу прогнозує велике майбутнє Ямалю та Вільямсу.

Колишній півзахисник Барселони Андреас Іньєста прокоментував гру на Євро-2024 вінгерів збірної Іспанії Ламіна Ямаля та Ніко Вільямса.

"Це щось неприродне. Але бувають такі винятки, він один із тих гравців, чий талант перевищує норму. Нині він тільки починає. Йому потрібно продовжувати вчитися та вдосконалюватись, а також мати постійну практику. Йому 16 років, а не 23.

Ніко Вільямс? Він молодий, але його гра змушує найбільші клуби цікавитись ним", – сказав Іньєста.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро Іспанія зустрінеться з Німеччиною.