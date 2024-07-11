Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Нідерландів прокоментував поразку від Англії.

Напередодні в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів поступилась Англії.

Нідерланди — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "ораньє" Хаві Сімонс прокоментував виступ власної команди.

"Цю поразку дуже важко сприйняти. Я дуже розчарований, думаю, команда так само. Але це лише початок шляху, який буде дуже яскравим. Я пишаюсь нашою командою.

Звичайно, хочеться постійно володіти м’ячем і контролювати гру, але ми знаємо, що англійці теж хороша команда, і що вони теж хочуть володіти м’ячем.

Більшу частину гри ми діяли компактно, чекаючи на їхню помилку. У нас були шанси дотиснути їх, але наприкінці матчу ми вже трохи втомились", — заявив нідерландський виконавець.

У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.