Півзахисник Нідерландів прокоментував поразку від Англії.
Хаві Сімонс, Getty Images
11 липня 2024, 11:50
Напередодні в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів поступилась Англії.
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Після завершення гри півзахисник "ораньє" Хаві Сімонс прокоментував виступ власної команди.
"Цю поразку дуже важко сприйняти. Я дуже розчарований, думаю, команда так само. Але це лише початок шляху, який буде дуже яскравим. Я пишаюсь нашою командою.
Звичайно, хочеться постійно володіти м’ячем і контролювати гру, але ми знаємо, що англійці теж хороша команда, і що вони теж хочуть володіти м’ячем.
Більшу частину гри ми діяли компактно, чекаючи на їхню помилку. У нас були шанси дотиснути їх, але наприкінці матчу ми вже трохи втомились", — заявив нідерландський виконавець.
У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.