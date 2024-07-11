Півзахисник Англії прокоментував перемогу над Нідерландами.
Коббі Мейну, Getty Images
11 липня 2024, 11:30
Напередодні в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Англії обіграла Нідерланди.
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Після завершення гри півзахисник "трьох левів" Кобі Мейну прокоментував виступ власної команди.
"Не думаю, що в мене вистачить слів, щоб описати все, що відчуваю зараз. Роздягальня гуде. Оце так перемога! Оллі Воткінс, який удар! Який командний виступ загалом! Усі гарували, як прокляті, проти сильного дуже суперника. І нам у підсумку вдалось вирвати перемогу.
Це мрія, яка здійснилась. Але коли ти виходиш на поле, ти повинен відкласти всі думки в сторону й зосередитись, тому що я тут, щоб зробити роботу для команди, і я тут, щоб перемогти.
Не можна зациклюватись. Треба просто опустити голову і робити свою роботу.
На сто відсотків, це єдина причина, чому ми тут. Ми тут не для того, щоб просто дійти до фіналу і поставити крапку. Ми тут, щоб перемогти і вписати своє ім'я в історію", — заявив англійський виконавець.
У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.