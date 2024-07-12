Рафаель ван дер Варт прокоментував виліт збірної Нідерландів з чемпіонату Європи. 

"Я думаю, що нам потрібно дивитись на речі критично. Не думаю, що за десять років ми все ще говоритимемо про те, що зробили голландський футбол знаменитим", — цитує півзахисника Voetbal Primuer. 

"Це розчарування, суддя вніс драму, але гра теж була не дуже гарною. У такому разі треба перемагати, тоді все гаразд. 

Якщо хоча б не граєш добре, необхідно просто виграти такий турнір". 

У матчі зі збірною Англії Нідерланди програли з рахунком 1:2. 