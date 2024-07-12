Англійський тренер похвалив суперника за виступи на чемпіонаті Європи.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
12 липня 2024, 14:38
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про збірну Іспанії напередодні очного протистояння у фіналі Євро.
"Вони можуть вважатися фаворитами за те, що показали на цьому турнірі. Вони були найкращою командою.
У них на день більше на підготовку, а в останніх трьох фіналах, а може й більше, це було дуже важливим фактором, тому нам потрібно знайти можливість для відновлення.
Тактично нам доведеться бути ідеальними, оскільки вони дуже гарна команда. Але знаєте, ми у фіналі", – заявив головний тренер збірної Англії.
Фінал Євро відбудеться 14 липня, початок о 22:00.