Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський тренер похвалив суперника за виступи на чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про збірну Іспанії напередодні очного протистояння у фіналі Євро.

"Вони можуть вважатися фаворитами за те, що показали на цьому турнірі. Вони були найкращою командою.

У них на день більше на підготовку, а в останніх трьох фіналах, а може й більше, це було дуже важливим фактором, тому нам потрібно знайти можливість для відновлення.

Тактично нам доведеться бути ідеальними, оскільки вони дуже гарна команда. Але знаєте, ми у фіналі", – заявив головний тренер збірної Англії.

Фінал Євро відбудеться 14 липня, початок о 22:00.