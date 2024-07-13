Хосе Рейна може знову повернутися до Італії.
Хосе Рейна, Getty Images
13 липня 2024, 07:22
Колишній воротар Ліверпуля та збірної Іспанії Хосе Рейна може знову повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 41-річного іспанця зацікавлений новачок елітного дивізіону Комо, який запропонував футболістові однорічний контракт.
Рейна дістанеться Комо безкоштовно, оскільки перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту з Вільярреалом.
Також додамо, що у Комо він виступатиме під керівництвом свого колишнього партнера зі збірної Іспанії Сеска Фабрегаса.
Минулого сезону Рейна провів 12 матчів, з яких три на нуль за 15 пропущених м'ячів.
Зазначимо, що раніше Хосе виступав в Італії, захищаючи кольори Наполі, Лаціо та Мілана.