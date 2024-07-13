Італія

Хосе Рейна може знову повернутися до Італії.

Колишній воротар Ліверпуля та збірної Іспанії Хосе Рейна може знову повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 41-річного іспанця зацікавлений новачок елітного дивізіону Комо, який запропонував футболістові однорічний контракт.

Рейна дістанеться Комо безкоштовно, оскільки перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту з Вільярреалом.

Також додамо, що у Комо він виступатиме під керівництвом свого колишнього партнера зі збірної Іспанії Сеска Фабрегаса.

Минулого сезону Рейна провів 12 матчів, з яких три на нуль за 15 пропущених м'ячів.

Зазначимо, що раніше Хосе виступав в Італії, захищаючи кольори Наполі, Лаціо та Мілана.