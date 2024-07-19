Італія

До цього він формально виконував обов'язки асистента головного тренера.

Сеск Фабрегас призначений головним тренером італійського Комо замість валлійця Осіана Робертса, який увійшов до тренерського штабу іспанського фахівця. Про це повідомляє сайт новачка чемпіонату Італії.

Повідомляється, що Сеск та Комо підписали чотирирічну угоду.

"Я дуже радий почати цей сезон, як головний тренер і дякую групі власників клубу за те, що довірили мені цю посаду. Я поділяю амбіції команди і вірю, що це тільки початок шляху, який може пройти цей клуб. Це буде складний і важливий сезон, але я і тренерський штаб готові, і ми всі віримо в успіх", — сказав Фабрегас.

Раніше Комо оголосив про підписання контракту з Пепе Рейною.