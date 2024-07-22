31-річний футболіст підпише угоду на два роки.
Рафаель Варан, Getty Images
22 липня 2024, 00:45
Центральний захисник Рафаель Варан підпише контракт із Комо. Сторони погодили трудовий договір до червня 2026 року з опцією продовження до 2027-го, повідомив у соцмережах інсайдер Фабріціо Романо.
Італія трансферна. Літні переходи
Минулого сезону Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса посів 2-е місце в Серії Б і вийшов в елітний дивізіон Італії.
31-річний Варан — чемпіон світу-2018 у складі збірної Франції та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у складі Реала. Він перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед цього літа.
Минулого сезону Рафа Варан відіграв за МЮ 32 матчі та забив один гол.