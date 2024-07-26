Іспанія

Римська команда хоче отримати українця за 34 мільйони євро.

Нападник Жирони Артем Довбик наближається до несподіваного переходу у Рому, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, вчора, 25 липня, агенти 27-річного українця побували у Римі, де провели переговори щодо можливого трансферу футболіста.

Після дзвінків головного тренера "вовків" Даніеле Де Россі Довбик не проти переїхати до Італії, а римський клуб готовий викласти за форварда 34 мільйони євро з врахуванням бонусів.

Також додамо, що Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.