Головний тренер "вовків" особисто дзвонив українському форварду.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
25 липня 2024, 21:45
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного українця зацікавлена Рома, керівництво якої вже готує пропозицію щодо можливого трансферу футболіста.
Також наголошується, що головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі провів кілька телефонних дзвінків із українцем.
При цьому є домовленість між Атлетіко та Жироною щодо переходу Довбика за 40 мільйонів євро, але поки що "матрацники" не можуть погодити особисті умови контракту.
Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.