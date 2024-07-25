Іспанія

Головний тренер "вовків" особисто дзвонив українському форварду.

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного українця зацікавлена ​​Рома, керівництво якої вже готує пропозицію щодо можливого трансферу футболіста.

Також наголошується, що головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі провів кілька телефонних дзвінків із українцем.

При цьому є домовленість між Атлетіко та Жироною щодо переходу Довбика за 40 мільйонів євро, але поки що "матрацники" не можуть погодити особисті умови контракту.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.