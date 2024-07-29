Сума трансферу складе трохи більше ніж 18 мільйонів євро.
Страхиня Павлович, Getty Images
29 липня 2024, 15:45
Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович незабаром має стати гравцем Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, кілька днів тому керівництво "россонері" погодило з 23-річним сербом багаторічний контракт.
Також вже є узгодженість про трансфер між клубами, які зійшлися на ціні трохи більше ніж 18 мільйонів євро.
Найближчим часом клуби мають узгодити остаточні деталі угоди.
Минулого сезону Павлович провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. Також він відіграв усі три гри групового етапу на Євро-2024.