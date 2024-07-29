Італія

Сума трансферу складе трохи більше ніж 18 мільйонів євро.

Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович незабаром має стати гравцем Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, кілька днів тому керівництво "россонері" погодило з 23-річним сербом багаторічний контракт.

Також вже є узгодженість про трансфер між клубами, які зійшлися на ціні трохи більше ніж 18 мільйонів євро.

Найближчим часом клуби мають узгодити остаточні деталі угоди.

Минулого сезону Павлович провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. Також він відіграв усі три гри групового етапу на Євро-2024.