Іспанія

Бразильський форвард залишиться у каталонському клубі.

Нападник Барселони Вітор Роке не продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця був зацікавлений Аль-Хіляль, який намагався переконати футболіста переїхати, але не вийшло – Вітор відповів відмовою.

Також зазначається, що Аль-Хіляль тепер перейшов на колумбійського форварда Вест Гема Джона Дурана.

Нагадаємо, Роке став гравцем Барселони взимку цього року. На його рахунку 16 матчів та два забиті м'ячі.