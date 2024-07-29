Бразильський форвард залишиться у каталонському клубі.
Вітор Роке, Getty Images
29 липня 2024, 15:25
Нападник Барселони Вітор Роке не продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця був зацікавлений Аль-Хіляль, який намагався переконати футболіста переїхати, але не вийшло – Вітор відповів відмовою.
Також зазначається, що Аль-Хіляль тепер перейшов на колумбійського форварда Вест Гема Джона Дурана.
Нагадаємо, Роке став гравцем Барселони взимку цього року. На його рахунку 16 матчів та два забиті м'ячі.