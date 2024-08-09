Італія

Капітан Роми визнав силу українського форварда.

Півзахисник римлян Лоренцо Пеллегріні прокоментував перехід Артема Довбика із Жирони.

"Технічно Довбик сильніший за Лукаку, він нагадує мені В’єрі. Артем також може виконувати те, що робив Ромелу, але він живе саме заради гола.

Він той, хто хоче опинитися на останніх 16 метрах або принаймні наблизитися до зони, де він знає, що може забити", — сказав Пеллегріні.

Раніше повідомлялося, що Довбик та Шомуродов прибудуть на збір Роми в Англії.