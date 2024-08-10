Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 9 серпня 2024 року.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Італії Дженоа здобула мінімальну перемогу над Реджаною з Серії Б та пробилася до наступного раунду турніру.

"Грифони" перемогли завдяки єдиному голу Мессіаса на 65-ій хвилині, а асистував бразильцю український півзахисник Руслан Маліновський, який вийшов на заміну за кільки хвилин до своєї результативної передачі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Реджана у рамках 1/32 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Дженоа — Реджана 1:0

Гол: Меcсіас, 65