Італія

Аргентинець, ймовірно, продовжить кар'єру на Близькому Сході.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що саудівський клуб Аль-Кадсія домовилась із Паоло Дібалою щодо особистих умов контракту.

Сторони підпишуть трирічну угоду. Перемовини між клубами тривають, адже пункт про клаусулу у розмірі 12 млн євро вже не діє.

У минулому сезоні Пауло взяв участь у 26 матчах чемпіонату Італії. Нападник забив 13 м'ячів і віддав дев'ять гольових передач.

Нагадаємо, Рома підписала Артема Довбика.