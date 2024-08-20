Італія

Іспанський форвард пропустить кілька тижнів.

Нападник Мілана Альваро Мората не зможе допомогти "россонері" у найближчих матчах. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 31-річний іспанець отримав м'язову травму у дебютному матчі за Мілан у рамках стартового туру Серії А проти Торіно (2:2).

На відновлення форварду знадобиться близько трьох тижнів. Таким чином, іспанець має повернутись після міжнародної паузи на матчі збірних.

Нагадаємо, Мората перебрався цього літа до Мілана з Атлетіко за 13 млн євро. У першому турі він відзначився голом.

Свій наступний матч Мілан проведе у гостях проти Парми. Гра відбудеться 24 серпня.