Італія

Мілан не знає смаку перемог на старті чемпіонату Італії.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував поразку у матчі 2-го туру італійської Серії А від Парми (1:2). Його слова наводить Football Italia.

"Повинен сказати, що основна відповідальність за те, що відбувається з командою, лежить на мені. Я беру її на себе і не хочу від неї ховатися. Але для мене очевидно, що є колективна проблема, коли справа доходить до гри в захисті й агресії.

У цієї команди загалом є проблема. У нас були труднощі, коли ми не надто високо пресингували в грі з Торіно. Сьогодні ми домагалися того, щоб гравці пресингували вище, але проблеми все одно були.

Коли хтось проривався крізь наш пресинг, ставало важко зберігати компактність і повертатися на втрачені позиції. Коли ми поверталися, то були пасивні. Є багато всього. Я бачу проблеми зі ставленням до справи, енергійністю і бажанням захищатися, як команда.

У нас була хороша передсезонка, але така наша реальність. Завжди легше грати проти великих команд, у такому разі мотивація вища.

Ми повернулися з турне, і відбулися якісь незрозумілі зміни. Протягом тижня, коли ми опрацьовуємо стратегії, команда добре виглядає. А в матчах починається незрозуміло що. Це складно пояснити", — заявив Фонсека.

Нагадаємо, у стартових двох турах під керівництвом Фонсеки Мілан набрав лише один пункт.