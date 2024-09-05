Ліга націй

Пошкодження несерйозне.

Форвард збірної України Артем Довбик не зіграє у вересневих матчах Ліги націй через травму.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, у Довбика пошкодження привідного м'яза. Відзначається, що українець травмувався у матчі 3-го туру Серії А проти Ювентуса (0:0).

У римському вважають, що травма не виглядає серйозною й очікується, що Артем зможе відновитися до поєдинку проти Дженоа, який відбудеться 15 вересня.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.

Раніше повідомлялось, що Довбик офіційно номінований на Золотий м'яч-2024