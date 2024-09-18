Італія

Римська команда невдало розпочала новий сезон.

Сьогодні Рома, де виступає українець Артем Довбик, оголосила про звільнення головного тренера Даніеле де Россі.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри та інших італійських ЗМІ, на місце наставника "вовків" претендують три спеціалісти — Едін Терзич, Грем Поттер та Іван Юрич.

Останнім клубом Терзича була дортмундська Боруссія, яка минулого сезону дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, але посіла п'яте місце у Бундеслізі.

Поттер перебуває без роботи з квітня 2023 року, коли залишив Челсі, а до цього працював із Брайтоном.

Юрич минулого літа покинув Торіно, а до цього очолював Кротоне, Дженоа та Верону.

При цьому Скіра додає, що 49-річний хорват вже погодився на пропозицію "вовків" на однорічний контракт до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон, якщо Рома потрапить до Ліги чемпіонів.

Після чотирьох турів Рома набрала лише три очки і посідає 16 місце у Серії А. Свій наступний матч команда проведе проти Удінезе – 22 вересня, о 19:00.