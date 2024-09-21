Італія

Наставник "грифонів" поділився своїми думками після гри з Венецією.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував поразку своєї команди у матчі п'ятого туру Серії А проти Венеції (0:2), у якому українець Руслан Маліновський зазнав жахливої ​​травми.

На 48 хвилині український півзахисник травмувався, вибиваючи м'яч. Він не зміг самостійно залишити поле – його забрав медичний персонал на ношах.

"Після травми Маліновського ми на деякий час наче припинили грати. Але це моя вина, ми маємо зробити ще багато роботи, що зрозуміти, як ми хочемо грати.

Щодо Руслана, то в мене зараз немає інформації. Але все виглядає так, що це дуже серйозна травма ноги. Руслан – важливий для нас гравець, і я сподіваюся, що все виявиться не так погано, як здалося на перший погляд", — наводить слова Джилардіно TMW.

Водночас деякі італійські ЗМІ вже повідомляють, що у 31-річного українця на перелом і завтра на нього чекає операція, після чого стануть відомі терміни його відновлення.

Нинішнього сезону Маліновський провів п'ять матчів, у яких зробив одну результативну передачу.

Наступний матч Дженоа проведе 25 вересня проти Сампдорії у рамках 1/16 фіналу Кубка Італії.