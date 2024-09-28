Італія

У француза тривала дискваліфікація за вживання допінгу.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба може достроково покинути туринську команду. Про це повідомляє TMW із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, раніше 31-річного француза було дискваліфіковано за вживання допінгу. Термін бана – чотири роки.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" схиляється до припинення співпраці з французом, оскільки вважає, що дискваліфікацію гравця навряд чи буде скорочено.

Діючий контракт гравця із клубом діє до літа 2026 року. Єдиний шанс Поля – виграти апеляцію у справі. Зараз він отримує дві тисячі євро на місяць у якості мінімального окладу.

Нагадаємо, Погба повернувся до Ювентусу влітку 2022 року на правах вільного агента, після чого провів лише 12 матчів, у яких відзначився одним асистом.