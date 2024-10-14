Колишній нападник міланських клубів Інтера, Мілана та збірної Італії Маріо Балотеллі близький до повернення на Апеннінський півострів. Про це повідомляє Sport Mediaset.
За інформацією джерела, 34-річний гравець близький до підписання контракту з Дженоа. Очікується, що незабаром сторони оголосять про укладення угоди до кінця поточного сезону.
Наразі форвард перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом Балотеллі був турецький Адана Демірспор, за який він у минулому сезоні відіграв 16 матчів та забив 7 голів.
Раніше повідомлялося, що Коваленко не переконав Джилардіно в своїй здатності замінити Маліновського в Дженоа.