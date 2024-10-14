"СуперМаріо" найближчим часом повернеться до Італії.
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14 жовтня 2024, 12:34
Колишній нападник міланських клубів Інтера, Мілана та збірної Італії Маріо Балотеллі близький до повернення на Апеннінський півострів. Про це повідомляє Sport Mediaset.
За інформацією джерела, 34-річний гравець близький до підписання контракту з Дженоа. Очікується, що незабаром сторони оголосять про укладення угоди до кінця поточного сезону.
Наразі форвард перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом Балотеллі був турецький Адана Демірспор, за який він у минулому сезоні відіграв 16 матчів та забив 7 голів.