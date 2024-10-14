Італія

"СуперМаріо" найближчим часом повернеться до Італії.

Колишній нападник міланських клубів Інтера, Мілана та збірної Італії Маріо Балотеллі близький до повернення на Апеннінський півострів. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, 34-річний гравець близький до підписання контракту з Дженоа. Очікується, що незабаром сторони оголосять про укладення угоди до кінця поточного сезону.

Наразі форвард перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом Балотеллі був турецький Адана Демірспор, за який він у минулому сезоні відіграв 16 матчів та забив 7 голів.