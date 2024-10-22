Італія

Футболісти можуть не встигнути відновитися на матч проти Ювентуса наступних вихідних.

Погані новини для міланського Інтера – лазарет команди поповнили одразу двоє гравців – захисник Франческо Ачербі та півзахисник Хакан Чалханоглу. Про це повідомляє Football-Italia.

Обидва футболісти отримали травми в матчі італійської Серії А проти Роми (1:0). У обох розтягнення м'язів стегна.

Таким чином, Ачербі та Чалханоглу пропустять найближчий матч "нерадзуррі" проти Янг Бойз в основному етапі Ліги чемпіонів (23 жовтня), а також під питанням їх участь у зустрічі проти Ювентуса на наступних вихідних (27 жовтня).

Нинішнього сезону Ачербі провів дев'ять матчів, у яких відзначився одним асистом. На рахунку Чалханоглу дев'ять зустрічей та два забиті м'ячі.

Після восьми турів Інтер набрав 17 очок і посідає друге місце у Серії А після Наполі (19). У Лізі чемпіонів у "нерадзуррі" чотири очки після двох ігор.