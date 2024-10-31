Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі десятого туру італійської Серії А Фіорентіна в гостях мінімально обіграла Дженоа з рахунком 1:0.

Якщо коротко за статистикою, то "фіалки" мали колосальну перевагу за володінням м'ячем, але за моментами була практично рівність.

Проте "фіалки" змогли забити лише в середині другого тайму, коли результативним ударом відзначився Робін Госсенс.

Після десяти турів Фіорентина набрала 19 очок і посідає четверте місце в Серії А, а у Дженоа — шість балів та останній рядок. Також зазначимо, що для "фіалок" це була четверта перемога поспіль, а "грифони" продовжили серію з дев'яти матчів без перемог.

Дженоа — Фіорентина 0:1

Гол: Госенс, 72.

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Дзанолі, 79), Вольякко, Васкес, Маттурро — Торсбю (Перейро, 79), Френдруп, Бадель (Аханор, 71), Мартін — Пінамонті, Екатор (Міретті, 71).

Фіорентина: де Хеа — Додо, Раньєрі, Мартінес Кварта, Госенс — Бове (Іконе, 74), Річардсон (Адлі, 63) — Соттіл (Бірагі, 83), Бельтран (Рубіно, 83), Кольпані (Мандрагора, 76) — Куаме.

Попередження: Пінамонті, Вольякко, Васкес, Маттурро — Річардсон, Кварта.