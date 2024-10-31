Італія

Українець має чергові проблеми зі здоров'ям.

Наразі відбувається поєдинок десятого туру італійської Серії А, в якому Рома зустрічається з Торіно.

У заявку на цей матч не потрапив український форвард Артем Довбик, у якого, за інформацією Sky Sport Italia, напередодні гри піднялася температура.

Зазначимо, що ще за кілька днів до матчу була інформація, що 27-річний українець може пропустити гру з Торіно через дискомфорт у коліні.

Цього сезону Довбик провів 12 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Торіно.